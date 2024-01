Fue uno de los invitados y más ovacionados en la presentación de los cinco primeros refuerzos de Universidad de Chile para la temporada 2024. La gente le cantó al “Capitán” habiendo espacio para la emoción.

Hablamos de José Pepe Rojas, quien en conversación con Bolavip Chile comentó sobre la actividad realizada en el Centro Deportivo Azul y dio su pálpito sobre los jugadores que van llegando y qué es lo que se debe hacer con ellos desde su entrada.

“Impregnar a los jugadores que están llegando, excepto al Chelo, hacer saber qué es la U, que se vayan impregnando de esto y ojalá tener un año hermoso donde se pueda pelear el título”, aseveró el ex mundialista.

El campeón de la Copa Sudamericana con la U argumentó que si bien cada año se comienza con esperanza, la idea es empujar a los futbolistas para que superen los malos años anteriores y ahora sí, poder pelear el título de campeón.

“Siempre por años ha sido igual, obviamente los últimos no han sido los mejores, pero cada año se arranca con ilusión. Desde donde estemos, hay que empujar a este plantel y que puedan conseguir un título importante”, señaló Rojas.

Pepe Rojas: “Hay que recuperar la identidad”

El otrora capitán laico no dudó en que es necesario volver a recuperar la mística en la cancha, que ya existe en los hinchas y en los históricos del plantel estudiantil.

“Se notó en la presentación. El que haya venido hinchas de la U, ex futbolistas, ex jugadores del Ballet Azul significa que esa mística no se puede perder. Hay que recuperar esa identidad y que se debe ver reflejada en la cancha, eso es lo importante”, manifestó el ex futbolista.

Además, tuvo palabras para la llegada de su ex compañero en Huachipato, Gabriel Castellón. Para el ex defensor, el portero llega en un momento con mucha confianza tras haber salido campeón con los acereros.

“Lo conozco, estuvimos en Huachipato. El haber venido con un título lo hace venir con confianza, ha estado en selección y tiene méritos para estar acá. La lucha con Toselli será linda, importante y si es competencia sana eso va en beneficio del grupo”, manifestó.

Rojas le dio la bienvenida a su ex compañero, Gaby Castellón (Photosport)

José Pepe Rojas y si es que habrá partido de despedida

A comienzos del año 2023 y a sus casi 40 años, Rojas anunció su retiro del fútbol profesional dejando una huella imborrable entre los azules. No obstante, muchos señalan que el ex deportista debe realizar un partido de despedida en su honor.

“Muy tranquilo y siempre pensando en volver al fútbol, ahora desde afuera. Yo creo que habrá partido de despedida, lo vamos a planificar, hay que hacer algo muy organizado y vamos a ver si este año sale”, concluyó Pepe Rojas.