José Pepe Rojas feliz con el reconocimiento de los hinchas de incluirlo en lienzo de históricos de Universidad de Chile: "No me lo esperaba, es emocionante"

La fiesta que se vivió en las tribunas del Estadio Santa Laura el pasado sábado antes y durante el Superclásico del fútbol chileno entre la U y Colo Colo tuvo un condimento bastante interesante y que agradó a quienes lo protagonizaron.

Resulta, que los fanáticos desplegaron en el sector de la tribuna andes, un lienzo con históricos de la U a lo largo de los años y que indudablemente generó mucha emoción entre quienes asistieron al estadio.

Uno de ellos, fue el ex capitán de la Universidad de Chile, José Pepe Rojas, quien dijo presente en la tarde nublada del sábado en la Plaza Chacabuco para presenciar el duelo mayor de nuestro balompié.

En dialogo con lamagiaazul.cl , el zurdo se mostró sorprendido por este gran reconocimiento, pero a la vez lleno de alegría que los hinchas sientan ese cariño hacia él.

“No me lo esperaba, cuando estaba en el estadio y me vi, se me vinieron muchos recuerdos, es gratificante, emocionante y al final es lo que uno más valora, el reconocimiento de la gente, de la hinchada de la U”, dijo el capitán.

El campeón de la Copa Sudamericana el año 2011, rescató que siempre los seguidores azules valoren lo que hizo vistiendo la camiseta de la U y que eso, no tiene valor. “Más allá de los logros o los momentos difíciles, lo que más uno rescata es eso, que te respeten, te valoren, que el saludo del hincha azul sea siempre cordial, eso no tiene precio y en ese sentido creo que por lo menos yo lo siento así”, aseguró.

Sobre que justo esto haya sido revelado en un duelo ante Colo Colo, Rojas resaltó que todo lo vivido “fue lindo, emocionante, sobre todo en un partido especial como es un clásico”, recalcó.

Pepe Rojas alzando la Copa Sudamericana en 2011 (Archivo)

Finalmente, enfatizó que espera que algún día sus hijos puedan presenciar todo el cariño que la gente de la U le da a su padre. “Esto ojalá perdure en el tiempo y que mis hijos puedan ver ese reconocimiento que tienen los hinchas a su papá, es es lo más gratificante”, cerró Rojas.

¿Cuántos títulos ganó Pepe Rojas en su carrera?

Tras el anuncio a comienzos de temporada que ponía fin a su brillante carrera deportiva, José Rojas se eleva como uno de los más ganadores en la historia de Universidad de Chile.

Con los azules, ganó diez títulos repartidos en seis de Primera División, dos Copa Chile, una Supercopa y la recordada Copa Sudamericana el año 2011 donde él fue el capitán.

A eso, sumar la Copa América con la Selección Chilena el año 2015, realizada en nuestro país, alcanzando la suma de 11 títulos para el Pepe.