Mientras el plantel de Universidad de Chile sigue con los trabajos de pretemporada pensando en el 2025, mientras esperan abrochar cuanto antes a los refuerzos para el año que se aproxima.

Y si de nombres se trata, el de Eduardo Vargas es el que genera más emociones e ilusiones entre los hinchas de la U quienes esperan que prontamente, se pueda poner bajo las órdenes del técnico laico, Gustavo Álvarez.

Sin embargo, la situación pareciera complicarse y si bien su ex club, el Atlético Mineiro ya oficializó su salida, se ha puesto complicado el encontrar un club en el fútbol brasileño, que es el anhelo del jugador al menos, jugar una temporada más en aquel país.

Algo, que echa por tierra la intención del pueblo azul de ver Turbomán de nuevo con la camiseta del Romántico Viajero a sus 35 años, aunque nunca hay que bajar los brazos.

Pepe Rojas y la vuelta de Vargas a la U

Fue en conversación con BOLAVIP CHILE donde el ex capitán de la U, José Pepe Rojas tuvo palabras para el posible regreso de su ex compañero con el cual alzaron la Copa Sudamericana en el año 2011 y apuntó que desde luego, crecen las ganar de verlo nuevamente en el CDA.

“Sí, el Edu siempre es un muy buen nombre para tenerlo y todavía está pleno, se ve físicamente bien y eso es lo importante“, apuntó Rojas en diálogo con nuestro portal.

De todas maneras, el ex defensor entregó un importante dato y que tiene referencia sobre cuándo El Mesías de Renca podría volver a vestirse de azul. “Hay que esperar. Seguramente no será este año, si no el próximo”, afirmó el otrora futbolista.

En el cierre, sacó a relucir todo su amor, ahora como hincha del cuadro estudiantil. “A todos nos gustaría que el Edu vistiese nuevamente la camiseta de la U”, concluyó el Pepe Rojas.