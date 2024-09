Universidad de Chile en esta jornada vuelve a saltar al terreno de juego dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ protagonizarán el duelo más importante de la fecha en el compromiso que los enfrentará ante Deportes Iquique.

El conjunto ‘Laico’ ya llega a la recta final del torneo y cada vez se ilusiona más en lo que es su gran objetivo de conseguir el título en este 2024, en la que saben que los cinco partidos que quedan en la competición son importantes para lograr su anhelo.

Para este duelo ante los ‘Dragones Celestes’ el entrenador azul, Gustavo Álvarez recibió una importante noticia en la Universidad de Chile, a la que espera poder sacar el mayor provecho posible.

Después de tres fechas en el torneo nacional, Álvarez podrá contar con su onceno estelar para lo que será este duelo importante ante Deportes Iquique, en la que las lesiones y suspensiones, venían siendo un importante dolor de cabeza para el DT.

Álvarez y su gran noticia en la U | Foto: Photosport

El último compromiso en el que el estelar equipo azul había estado dentro del campo de juego fue en la victoria de 2-0 ante la Unión Española en el Estadio Nacional por la fecha 22.

Luego, en el duelo ante Coquimbo Unido, la U no pudo contar con Israel Poblete, Marcelo Díaz y Matías Zaldivia, para el compromiso ante Palestino los ‘Azules’ no tuvieron disponibles a Marcelo Morales y Fabián Hormazábal, mientras que en el último partido ante Huachipato, Maximiliano Guerrero fue quien no logró estar presente.

De esta forma, la Universidad de Chile hoy saltaría a la cancha a enfrentar a Deportes Iquique con su equipo de gala que es con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Marcelo Morales en defensa; Marcelo Díaz, Israel Poblete y Charles Aránguiz en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Cristián Palacios y Leandro Fernández en el ataque.