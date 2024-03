Pasar de Universidad de Chile a Colo Colo -y viceversa- siempre será cuestionado por los hinchas más acérrimos de ambos equipos, lo que Sergio Vargas consideró cuándo recibió un llamado desde Macul. Tras casi 30 años de silencio, el ídolo azul confesó que el archirrival del club de sus amores intentó contratarlo, pero se negó rotundamente.

Así lo expresó el propio exfutbolista en el programa Fútbol y Parrilla, encabezado por Fernando Vergara. En tal espacio, Superman Vargas indicó que hace casi tres décadas lo llamaron de Colo Colo mientras era el arquero titular de Universidad de Chile.

“En 1995 tuve un problema con (Jorge) “Lulo” Socías, un intercambio de opiniones. Salió a la luz pública: ‘Vargas puede salir de la U’. Recibo un llamado: era para ofrecerme jugar en Colo Colo”, comenzó indicando el referente de la U.

¿Por qué rechazó la propuesta? Para el multicampeón con la U no había duda: era imposible jugar en el archirrival. “Iba a ser el mejor pagado, pero dije que no. Me putearían los de Colo Colo porque no me querrían y los de la U porque me iría para allá. Ninguna posibilidad”, cerró el seis veces campeón con los estudiantiles.

Superman Vargas le dijo que no a Colo Colo estando en Universidad de Chile.

Colo Colo llamó a otro referente de Universidad de Chile

A su vez, segundos más tarde tras la confesión de Sergio Vargas, fue Rodrigo Barrera el encargado de realizar una revelación: también lo llamó Colo Colo. El goleador histórico de Universidad Católica y referente de la U también pudo vestirse de blanco.

“Estaba libre, era Colo Colo o la U. Pero como conocía más gente de la U por la selección chilena, elegí la U”, sentenció Chamuca Barrera.

¿Cuándo juega la U?

El próximo partido de la U será contra O’Higgins. Dicho partido se jugará el sábado 16 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.