Sergio ‘Superman’ Vargas tiene su nombre inscrito en la historia grande de Universidad de Chile, donde cosechó 4 campeonatos nacionales y 2 copa Chile, siendo el título de 1994 el más simbólico en su paso por los azules.

Fue precisamente ese torneo el que recordó en conversación con Carlos Caszely en el programa ‘Mi metro cuadrado’ del ex goleador de Colo Colo, en donde revivió la histórica jornada en que la U dejó atrás 25 años de sequías.

“El último mes y medio toda la gente nos decía que no podíamos fallar. La gente cuando entró en tierra derecha el campeonato ya decía que era factible ser campeón, se soltaron, nos decían que no podíamos fallar y a donde íbamos era así. La presión era impresionante”, reveló el ex portero.

El plantel azul que cortó la racha de 25 años. | Foto: Archivo

Vargas cuenta cómo eran los entrenamientos azules: “En el sauzal, del camarín a la cancha había como 100 metros y ese ultimo mes se llenaba de gente, tardábamos más de media hora en llegar a la cancha cuando lo normal eran dos minutos. Yo salía a pasear con mi hijo y la gente me lo recordaba siempre”.

Superman aseguró que, en el día del partido ante Cobresal, la presión era máxima: “Llegamos al partido y la presión… estábamos cagados. Teníamos una mochila demasiado pesada, una responsabilidad demasiado grande porque 25 años sin ser campeón y los hinchas esperaban eso. Jugamos uno de los peores partidos del campeonato”.

Finalmente, Universidad de Chile logró el campeonato de 1994 y dejó atrás un maleficio de 25 años con un título cargado de emotividad que, seguramente, los hinchas azules jamás podrán olvidar.