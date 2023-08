La potente frase de Pancho Eguiluz sobre los jugadores de la U: "No es posible que de 11 que entran a la cancha, 4 jueguen con ponchera"

Siguen las repercusiones tras la dura derrota de Universidad de Chile ante O’Higgins por la fecha 20 del Campeonato Nacional, la cual dejó a los azules afuera de los puestos de copas internacionales.

Y es que los hinchas ya comienzan a perder la paciencia con algunos jugadores del Romántico Viajero y por las decisiones que toma Mauricio Pellegrino a la hora de realizar cambios.

Pellegrino tendrá la difícil misión de sacar del mal momento a la U | Javier Salvo/Photosport

El periodista Francisco Eguiluz en el programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todo Es Cancha se fue en picada en contra del rendimiento de algunos futbolistas del Romántico Viajero.

“En los últimos cuatro partidos que ha perdido la U, en todos hay un error de Casanova. Después del partido contra Huachipato donde fue figura, el arquero teñido no atajó más. Yonathan Andía cada vez que entra no pasa nada. Ojeda desde que es titular, la U ha perdido todos los partidos y no es coincidencia”, comenzó diciendo.

“No es posible que de 11 jugadores que entran a la cancha, 4 jueguen con ponchera: Cristóbal Campos, Yonathan Andía, Luis Casanova y Cristian Palacios”, concluyó.

Ahora, el cuadro bullanguero tendrá que dar vuelta la página y enfocarse en lo que será el trascendental duelo ante Curicó Unido, rival que está en la parte baja de la tabla de posiciones.