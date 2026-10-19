La U cae vs. Libertad: la tabla de posiciones del grupo D de la Copa Libertadores Femenina

Universidad de Chile no pudo contra el conjunto paraguayo, por lo que debe vencer a Deportivo Cali para acceder a cuartos de final.

Universidad de Chile lamenta un duro resultado en la Copa Libertadores Femenina: fue derrotada 2-1 por Libertad de Paraguay. El elenco estudiantil hipotecó su clasificación a la siguiente ronda.

Con goles de Paola Genes (11′) y Luján Tamay (27′), más descuento de Constanza Santander (88′), el conjunto paraguayo se quedó con el triunfo en el Estadio Banco Guayaquil. Un escenario que remece la tabla de posiciones de grupo D.

¿Por qué? Con este marcador, Universidad de Chile queda relegada a la tercera ubicación con un punto. Por su parte, Libertad comparte la cima junto a Deportivo Cali: ambos tienen cuatro unidades.

De esta manera, la escuadra azul está obligada a vencer a Deportivo Cali en la última fecha de la fase de grupos. A su vez, tendrá que esperar qué sucede en el cruce entre Libertad y Nacional de Montevideo.

Si hay empate en el puntaje, rige el criterio de enfrentamiento directo para determinar quién avanza en el certamen internacional. Si hubo igualdad entre los clubes involucrados, la diferencia de goles será crucial.

Universidad de Chile cayó contra Libertad. (Foto: Prensa U. de Chile)

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Así está la tabla de posiciones del grupo D de la Copa Libertadores Femenina