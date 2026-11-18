El complejo estado de la cancha del Estadio Nacional y su proceso de resiembra, complica la planificación de la U en la recta final del 2026.

Un duro golpe remece a Universidad de Chile en la planificación de la recta final de la temporada, donde los azules se juegan el Chile 2 y las semifinales de Copa Libertadores. Y es que todo indica que la U tendría que cerrar el año lejos del Estadio Nacional. El complejo estado de la cancha del principal recinto deportivo del país complicaría el regreso del conjunto universitario a Ñuñoa.

Durante las últimas semanas, el cuadro estudiantil debió trasladarse al Estadio El Teniente y Santa Laura debido a los conciertos de BTS e Iron Maiden, y el espectáculo de cierre de la Teletón. Pese a que en el calendario de la U estaba contemplado regresar a su habitual casa en diciembre, ese escenario ahora parece cada vez más difícil.

La U lejos del Estadio Nacional, por ahora. (Photosport).

¿Cierre de año en Rancagua para la U?

Según informó La Tercera, el club tenía previsto utilizar el recinto para su próximo compromiso por las semifinales de Copa Chile y también para recibir a Unión La Calera en la última fecha de la Liga de Primera, programada para el 6 de diciembre. Sin embargo, el estado del terreno de juego y el proceso de resiembra mantiene en duda esa planificación.

“La situación también pone en duda la disponibilidad del recinto para los próximos compromisos de la U. El club estudiantil laico tenía contemplado utilizar el Estadio Nacional para su próximo partido en la Copa Chile y frente a Unión La Calera en la última fecha de la Liga de Primera, previsto para el 6 de diciembre”, señaló el citado medio.

La opción de volver a Ñuñoa todavía no está completamente descartada, pero existe un factor que complica los plazos: “La opción no está descartada, pero el inicio del proceso de siembra, que dura 30 días, dificulta su realización”, detalló La Tercera. Así, todo apunta a que Universidad de Chile deberá terminar el año jugando en Rancagua.