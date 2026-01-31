Universidad de Chile deberá afrontar un complejo panorama tras el debut ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. ¿Qué pasó? El cuadro azul tendrá que responder a los desmanes provocados por sus hinchas.

Durante gran parte del empate 0-0, los fanáticos apostados en la Galería Sur del Estadio Nacional protagonizaron hechos de violencia. Ante ello, la dirigencia laica teme por la reacción del Ministerio del Deporte.

Según detalló La Magia Azul, la cúpula estudiantil está al tanto de que el representante de dicha cartera, Jaime Pizarro, puede quitarle la localía en el reducto de Ñuñoa.

“En la interna del club universitario reconocen que el secretario de Estado tiene la férrea intención de arrebatar la localía del Romántico Viajero en el Estadio Nacional, lo que sería un verdadero golpe para la U”, lanzó el medio.

Luego, agregó: “Desde luego, este tema se está por resolver, pero en La Cisterna ya saben que la idea corre con mucha fuerza, pese al poco tiempo de gestión que le resta al ex seleccionado nacional”.

Universidad de Chile puede recibir drásticas sanciones. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile espera duros castigos

Cabe consignar que, además, el conjunto universitario recibirá las penas del infierno por parte de Tribunal de Disciplina de la ANFP. ¿Cuál puede ser la respuesta de tal entidad?

Una de ellas, clausurar la zona en la que se registraron incidentes, mientras que la más extrema sería disputar algunos encuentros a puertas cerradas: se sabrá en los próximos días.

