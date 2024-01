En esta jornada, Universidad de Chile presentó en sociedad a su nuevo entrenador, Gustavo Álvarez, quien atendió a los medios de comunicación en la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul en su primer encuentro con la prensa como DT de la U.

Dentro de su larga rueda de prensa, el nuevo director técnico dejó varias frases que marcaron esta conferencia, en la que acá en Bolavip Chile te compartimos a continuación.

“Un poco exagerado ambos”

El DT de la U habló tras la presentación que Michael Clark y Manuel Mayo le hicieron como nuevo entrenador del club “un poco exagerado ¿no? ambos. Agradecido soy yo, el interés es un honor comandar deportivamente este proyecto, en un club tan prestigioso y agradezco a Mike y Manuel en la confianza depositada en mi persona para semejante desafío“, indicó.

“Llego a un club muy grande y hay que transformar al equipo en muy grande”

En su primera pregunta, el DT fue consultado por los desafíos que tiene con la U, en la que respondió: “llego a un club muy grande y hay que transformar al equipo en muy grande, que no es lo mismo. A partir de un rol protagónico, que imponga idea de juego a los rivales y logrado eso se acerca mucho a los buenos resultados. Lo que consensuamos mi forma de sentir y la forma del club, siempre es ganar el próximo partido y me parece que no hay proyecto más ambicioso que ese, porque si usted se propone ganar el próximo partido y lo multiplica por 30, no creo que haya algo más ambicioso”, declaró.

Álvarez dejó varios puntos de vista en su conferencia | Foto: Photosport

“Vengo a provocar que superen su propio limite”

Álvarez abordó lo que busca con sus jugadores para este 2024 y lograr su máximo rendimiento: “hay una segunda tarea, que es elevar el rendimiento de los jugadores, el cuál es todo un desafío para los entrenadores. Yo a ellos les digo ‘no vengo a sacarles el máximo rendimiento, sino que soy más ambicioso, vengo a provocar que superen su propio limite, que hagan cosas que no hicieron nunca, hasta cosas que creen ellos que no son capaces de hacer, en todos los equipos que he dirigido he manejado de esa forma, creo muchísimo en el perfeccionamiento de los jugadores, no en la perfección. Con un mensaje claro y una tarea congruente con el mensaje en campo y los elementos adecuados del cuerpo técnico se puede transformar un equipo y es lo que pasará este año con la Universidad de Chile”.

“El espíritu amateur que es sagrado“

El estratega argentino aborda lo que es un concepto que nunca puede faltar en su equipos: “el espíritu amateur que es sagrado, antes hablábamos de la diferencia club grande con un equipo grande, un equipo juega con grandeza cuando no pierde ese espíritu amateur del barrio de los inicios del juego, que es lo que los jugadores tienen que sentir. Después el profesionalismo te da otras cosas que te agrega, pero lo esencial el espíritu amateur”.

“Acá no hay tiempo para carretear”

Finalmente, Álvarez indicó que en la U no hay tiempo para esperar y buscarán el imponer rápidamente su estilo de juego: “Acá no hay tiempo para carretear, carretear le llamamos a ir despacio, lo aclaro, después lo dije por el tema cultural, nosotros decimos que los aviones carretean para despegar, acá no hay ese tiempo. Nosotros desde el primer día tenemos que ya imponer la idea entre nosotros, para después a partir del primer amistoso imponer a los rivales y así todos los amistosos y cada uno de los 30 partidos, más los de Copa Chile. Lo que si puedo garantizar, es que este equipo va a jugar con pasión, el corazón y va tener una idea protagonista de encarar los partidos”