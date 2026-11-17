Deportes Concepción informó que el duelo ante la U, programado para el 29 de noviembre, se jugará sin hinchada visitante por disposición de la autoridad regional.

Universidad de Chile recibió un duro golpe en la recta final de la Liga de Primera. Mientras el cuadro azul se juega el todo por el todo por lograr quedarse con el Chile 2 y clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, sus hinchas no podrán acompañar al plantel de Fernando Gago en la última parada de la U en regiones.

Y es que el Romántico Viajero tendrá dos compromisos importantes en las próximas jornadas. Este fin de semana visitará a O’Higgins en Rancagua y, en la fecha siguiente, viajará hasta la Región del Biobío para enfrentar a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

A fines de agosto los hinchas de la U tuvieron un mal comportamiento ante el Campanil en el mismo reducto (Photosport).

Sin embargo, a dos semanas de ese encuentro, el León de Collao confirmó una mala noticia para la fanaticada del elenco estudiantil: el partido ante los lilas se disputará sin público visitante, por decisión de la autoridad regional.

Así lo dio a conocer el ‘Conce’ en sus redes sociales: “Como institución, queremos reiterar que nuestra disposición siempre ha sido recibir a la hinchada visitante, entendiendo que la presencia de ambas parcialidades contribuye al desarrollo del espectáculo deportivo y enriquece la experiencia de un partido de esta relevancia para el fútbol nacional”, señalaron desde Deportes Concepción.

Y es que hubo un antecedente de peso para tomar aquella decisión. En el mes de agosto, la U visitó en el mismo recinto a la Universidad de Concepción, en un partido donde la hinchada azul ocasionó graves desmanes con el encendido de bengalas y fuegos de artificio.

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¿Cuándo juega Deportes Concepción vs. Universidad de Chile?

El choque entre D. Concepción y la U se disputará el próximo domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.