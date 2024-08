Leandro Fernández sorprendió con su nuevo emprendimiento. El delantero de Universidad de Chile abrió su propia barbería en Las Condes y le acercó una invitación a Arturo Vidal.

En atención a los medios, el atacante argentino exhibió su local y reveló cómo se gestionó la idea. Ya había incursionado en el rubro en su país natal junto a su pareja.

“Acá se dio la posibilidad de que una amiga vive por acá cerquita, estaba el local y mi señora con ella decidieron arrendarlo. Dijeron vamos a poner una barbería y empezamos a armarlo, lo hicimos todos nosotros”, comenzó señalando.

“Pintamos, hicimos el piso y todo eso. Está bueno para que cuando vaya creciendo se vean los frutos de que estuvimos los domingos acá”, agregó sobre Zona Barbera.

En dicha línea, el crack azul invitó a todos a cortarse junto al equipo que trabaja con él. Sí, a todos, incluso a las figuras del cuadro archirrival. El trasandino le abrió las puertas a Arturo Vidal. “Bienvenido sea”, expresó.

¿Quién lo acompañó?

En la inauguración, Lea Fernández estuvo junto a Franco Calderón, Emmanuel Ojeda y Luciano Pons. Relucían una sonrisa de orgullo por el emprendimiento de su amigo.

“Están viniendo seguido, van a ir viniendo los demás. Hoy era un día especial, estaba medio medio. De a poquito los voy a traer a todos para que vengan a conocer”, destacó.

¿Y uno se puede hacer su vistoso corte? “Habría que preguntarle a los chicos. Yo me corto siempre con Yerko y con Nico: lo tienen clarito. Así que para el que se lo pida, seguramente se lo van a hacer. Tienen para hacerse color, todo”, explicó.

Espera al plantel de Universidad de Chile

Finalmente, la figura de los azules abordó a quién le gustaría cortarse el pelo. Espera por su entrenador, Gustavo Álvarez.

“Estoy esperando al profe, que me dijo que iba a venir y no vino. Mañana lo voy a agarrar. He invitado a chicos que conozco, de a poquito los van a ir viendo, van a venir seguido”, cerró.