La Liga de Primera 2025 concluyó y los análisis surgen espontáneamente. Tras el cierre de la temporada, cada club tendrá que sacar dividendos sobre sus desempeños, haciendo hincapié en sus refuerzos.

Es que algunos no estuvieron a la altura de lo anhelado. A pesar de que hubo nombres que arribaron desde el extranjero, no lograron aclimatarse al fútbol chileno y decepcionaron.

Por ello, BOLAVIP Chile realizó un listado con las cinco peores incorporaciones de la reciente competencia de la categoría de honor. Ni los equipos grandes se salvaron en esta ocasión.

¿Cuál es el criterio? Expectativa vs. realidad: qué se esperaba de cada mencionado y qué resultado le dejó a su respectiva escuadra. Hay números que no dejan de sorprender.

La Liga de Primera 2025 tuvo incorporaciones para el olvido. (Imagen: Photosport)

Los peores refuerzos de la Liga de Primera 2025

Salomón Rodríguez (25): Arribó a Colo Colo con un precio de 1,2 millones de dólares por el 50% de su carta y saldrá del Estadio Monumental: tan solo aportó con tres goles en 26 duelos.

Gonzalo Montes (31): Su incorporación fue criticada por pasar de Huachipato a Universidad de Chile, lo que se acentuó con su rendimiento: duró un semestre en el club. Fue enviado a préstamo por 18 meses a Montevideo City Torque.

Matías Suárez (37): Llegó a Chile con cartel de refuerzo internacional (pasó por Bélgica y River Plate), pero decepcionó completamente en Unión Española y anotó un gol en 14 encuentros. Está sin equipo.

Cristian Palacios (35): Fue oficializado por Everton de Viña del Mar como flamante incorporación y no estuvo a la altura: convirtió tres dianas en 22 compromisos con el cuadro costero.

Ronnie Fernández (34): Volvió a Chile para jugar por Palestino tras ser campeón en Malasia. ¿Cómo le fue en su retorno al país? No logró festejar ningún tanto propio en 15 partidos.