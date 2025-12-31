Universidad de Chile cerró la temporada 2025, que estuvo marcada por distintos altibajos. A pesar de luchar en la Liga de Primera y en la Copa Sudamericana, el cuadro laico no cosechó mayor éxito.

Un año que comenzó de maravillas para el conjunto estudiantil, pero que no terminó de la mejor manera. En BOLAVIP Chile realizamos una recopilación de los cinco hitos que marcaron la campaña universitaria.

Cabe consignar que Universidad de Chile, además de los torneos mencionados, disputó la fase de grupos de Copa Libertadores, fue eliminada en Copa Chile y alzó la Supercopa.

Precisamente, este último certamen fue el único alcanzado por Universidad de Chile. Y cómo no, es parte del recuento de este sitio: se cantó victoria frente al histórico archirrival.

Universidad de Chile vivió un 2025 de dulce y agraz. (Imagen: Photosport)

Los cinco hitos que marcaron el 2025 de Universidad de Chile

Fin de la pesadilla en el Superclásico: Tras 12 años de espera, la escuadra azul logró superar a Colo Colo en el Estadio Nacional. El 12 de julio, la victoria fue para el dueño de casa por 2-1 con dos tantos de Charles Aránguiz.

La masacre en Buenos Aires: El 20 de agosto, los hinchas de Universidad de Chile vivieron una noche para el olvido. Fueron golpeados por la policía y los fanáticos de Independiente de Avellaneda en octavos de final de Copa Sudamericana.

La Supercopa en el Estadio Santa Laura: Si bien la definición debía jugarse en enero, terminó disputándose en septiembre. En ella, Universidad de Chile apabulló 3-0 a Colo Colo. El único título azul en la temporada.

Universidad de Chile alcanzó la Supercopa ante Colo Colo. (Imagen: Photosport)

El robo sufrido ante Lanús: El 30 de octubre, el conjunto universitario le dijo adiós a la Copa Sudamericana en semifinales. Con dos evidentes errores arbitrales, la institución chilena cayó 1-0 en la vuelta disputada en Buenos Aires.

La salida de Gustavo Álvarez: El 24 de diciembre, Universidad de Chile oficializó la salida de su entrenador. Tras dos temporadas, le puso punto final a su aventura en los azules. Se fue con una Copa Chile y una Supercopa como logros.