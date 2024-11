Desde este jueves y previo a las vacaciones, muchos jugadores de la U deberán definir su futuro. Es probable que algunos, ya no se vuelvan a poner nunca más la camiseta azul.

Fue una jornada de alegría y felicidad en Universidad de Chile. El haber coronado el 2024 con un título, sin duda, hace reflexionar que los azules sí pueden volver a competir de manera seria y dejar atrás, años de sinsabores deportivos.

Ahora, el técnico Gustavo Álvarez, junto a la gerencia deportiva y la secretaría técnica, deben analizar y proyectar en plantel para la temporada 2024, donde entre otras cosas, está volver a la Copa Libertadores.

En ese sentido, hay jugadores que termina contrato que no van a seguir como Juan Pablo Gómez, por ejemplo, y otros, con los que hay que ver su situación, si serán renovados o no, donde los casos más emblemáticos están los de Marcelo Morales y Cristian Palacios, quienes, quizás, no se vuelvan a vestir de azul, por más que el Shelo ha manifestado su intención de seguir, pese a lo complejo del escenario. Mientras que el Chorri, su segundo semestre lo hace estar cada vez más lejos de la U, por lo cual se viven horas claves.

El Chorri termina vínculo con la U y es poco probable que siga (Photosport)

Los con contrato pero podrían tener otro destino

Según pudo averiguar BOLAVIP CHILE, en la previa del partido ante Ñublense, hubo mucho movimiento en el hotel de concentración de los azules y entre ellos, Luciano Pons.

El argentino, estuvo mucho tiempo acompañado por su representante y el sentir es que podría dejar el club, pese a que a fines del 2025 expira su contrato con los universitarios. No obstante, su rendimiento fue muy pobre y si bien querría seguir, la perspectiva del club es potenciar el plantel reforzándose con delanteros de nivel.

Otro que podría decir adiós es Federico Mateos. De arrancar la temporada lesionado, se recuperó, pero nunca pudo encasillar en el esquema de Gustavo Álvarez, quien incluso, terminó sacándolo hasta de las convocatorias. Más afuera que adentro.

Federico Mateos, otro de los que podría decir adiós (Photosport)

Por cierto, nuestro portal, también ha hecho referencia a la situación de Fabricio Formiliano, quien llegó a mitad de año, pero podría ceder su cupo de extranjero en una obsesión del club, Federico Ricca.

En esa misma línea, cabe Antonio Díaz, quien llegó como eventual reemplazante del Shelo Morales, pero nunca cumplió lo que se esperaba de él. En duda, dando cuenta del panorama que se vive en el CDA desde este jueves y ver quiénes no volverán a contar del 16 de diciembre.