"No te voy a mentir, no lo conozco": La sincera respuesta de crack uruguayo de Universidad de Chile por el seleccionado charrúa Marco Oroná

En Universidad de Chile la mente está puesta en el Clásico Universitario ante la UC, de este sábado y en la previa del partido, el central Fabricio Formiliano enfrentó a los medios de comunicación.

Sin embargo, una extraña situación se vivió mientras hablaba el charrúa y todo ocurrió, cuando fue consultado sobre un compatriota suyo, Marco Oroná, hoy convocado por Marcelo Bielsa en La Celeste y que pertenece a la U.

La pregunta era si conocía a Oroná y si los azules, era el club idóneo para que cerrase su etapa formativa. La respuesta del defensor, fue un tanto especial, pero con mucha sinceridad y contó de una especial “petición”.

“No te voy a mentir, sinceramente, no lo conozco. Personalmente, tampoco. Sí bien cuando llegué, un colega uruguayo me escribió enseguida ´cuídame a Marco’ y todavía con nosotros no ha tenido la oportunidad de entrenar, desde que llegué”, reconoció el Robocop Azul.

Formiliano y su sincera respuesta por Marco Oroná (Photosport)

Formiliano: “Debe ser un orgullo para él”

Desde luego, valoró que los universitarios es un club que tiene todo para ayudar en el crecimiento del juvenil y por cierto, la sorpresa que genera su citación al combinado uruguayo. “Creo que es un club muy interesante para su crecimiento, para su formación y me sorprendió que haya estado en la lista, porque no ha debutado en Primera División, pero bueno, se han dado caso así”, apuntó.

Finalmente, comentó sobre lo que debe significar para Oroná, estar con grandes jugadores por estos días. “Ojalá que siga creciendo, que pueda estar con nosotros pronto y que siga disfrutando su momento, porque debe ser un orgullo para él estar con todos esos monstruos de la selección”, cerró Formiliano.