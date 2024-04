Pese a no ser titular, sigue la buena valorización que ostenta el canterano de la U.

Lucas Assadi saca pecho en el plantel de la U pese a no ser titular en Universidad de Chile

En Universidad de Chile se trabaja con calma, tranquilidad y con la plena convicción de continuar con los buenos resultados en las primeras ocho fechas del Campeonato Nacional.

Y si algo se puede destacar en el equipo que dirige Gustavo Álvarez, es que se conoce prácticamente de memoria los once jugadores que constantemente integran el equipo titular de la U.

Y a lo menos, pueden ser uno o dos ingresos, pero no más que eso y eso habla, de un cuadro que al menos tiene sus directrices claras y por cierto, no mueve en demasía a la formación estelar.

Pero dentro de esos nombres, aún no logra encajar Lucas Assadi. Si bien, generalmente aparece entre los citados para los partidos, su estelaridad aún no está garantizada y juega muy pocos minutos, que no le permiten optar a ser considerado desde el arranque.

Lucas Assadi: El dorado de la U

Pese a su presente con la camiseta azul, Lucas Assadi sigue demostrando su cuantía y la esperanza del club para que a futuro en algún momento, ser opción de venta tal como ocurrió con Darío Osorio.

Es más, según Transfermarkt, el canterano oriundo de Puente Alto, es el jugador más caro del plantel de Gustavo Álvarez. Es así como el sitio mencionado, cuantifica en 4 millones de euros el valor de la carta del “10” azul.

Vale recordar, que estos valores son unos estimados y cuando se produce alguna transacción, se optan por otras cifras según estimen los clubes involucrados en la negociación, pero al menos el formado en el CDA queda claro, que es el jugador más valioso que tiene la U.

Lucas Assadi en el 2022, su gran año en la U (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

Por la novena fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Universidad de Chile será visita ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. El duelo se jugará el domingo 21 de abril a las 15 horas.