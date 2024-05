La victoria de Universidad de Chile sobre Huachipato devolvió la tranquilidad al equipo que dirige Gustavo Álvarez afianzándose en el primer lugar de la tabla de posiciones y demostrando que pueden no sólo ser un equipo efectivo, si no que también contudente.

Uno que volvió a marcar en el duelo ante los acereros fue Luciano Pons, quién conversó con ESPN y dentro de muchos temas, quiso respaldar a un compañero que no viene teniendo minutos: Lucas Assadi.

“Ojalá que pronto tenga su gran oportunidad, el entrenador ya dijo que todos tendremos la oportunidad, y que él pueda demostrar lo que es Lucas Assadi. Para mí es de los mejores jugadores del plantel“, aseguró.

Respecto al ánimo del 10, Pons dejó en claro que “lo veo entrenar todos los días con muchas ganas para pelear un lugar en todos los partidos. No le ha tocado jugar mucho, pero todos los días demuestra las ganas que tiene, demuestra que quiere aprender”.

Luciano Pons habla del presente de la U y de Lucas Assadi.

Luciano Pons además afirmó que tal como su compañero Assadi, él también deja todo en los entrenamientos para demostrarle al DT que está en plenitud de condiciones para ser titular.

“Uno tiene que estar listo. Yo me entreno el doble para poder rendir. Por suerte los minutos que me ha tocado, siento que lo he hecho bien, y no es fácil, porque cuando uno entra en el segundo tiempo el partido no está igual como cuando arrancó”, aseguró.

Luciano Pons vs Cristián Palacios

El argentino también se refirió a la disputa del puesto con Cristián Palacios, precisamente el goleador del equipo.

“El Chorri aprovechó su momento cuando a mí me expulsaron (en el debut contra Audax Italiano). Cada vez que juega lo hace de muy buena manera y eso nos deja tranquilos a todos los delanteros. Hoy él es el titular y nosotros tratamos de copiar todo lo que hace”, cerró.