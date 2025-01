En medio de los trabajos de pretemporada, un ex jugador de Universidad de Chile tuvo que hacer un alto, para salir a explicar algo bien desagradable y que se da mucho en estos tiempos actuales.

Desde luego, situaciones que molestan y es que el futbolista sufrió una suplantación de identidad donde se habrían enviado y publicado mensajes bajo su nombre, pero que resultan ser información falsa.

Es así, como el mediocampista Rodrigo Ureña tuvo que salir a aclarar la situación e hizo un alto en su pretemporada con Universitario de Deportes y lo hizo en su cuenta oficial en Instagram.

Ureña en la U limeña (Archivo)

Ureña aclara lo de su suplantación en redes sociales

Diario Líbero cuenta que el jugador chileno tras llegar a Lima, luego de una mini gira por Colombia, el futbolista salió a aclarar esta compleja situación que lo está tocando vivir al ex campeón con Cobresal.

“Nuevamente me veo en la obligación de recalcar que no tengo ninguna otra red social que no sea mi Instagram oficial verificado ‘Rodrigo.ure18’, además, nunca le he dado autorización a una persona externa para tener cuentas relacionadas a mí o ‘representarme’ en otra red social”, explicó el jugador.

La última parte de su mensaje decía “Finamente, jamás he subido algún tipo de contenido que contenga insultos o mensajes vulgares alusivos a mi profesión o vida personal. Por favor dejar de reproducir información falsa y verificar antes de dar fiabilidad al contenido visualizado”, cerró Ureña.

La publicación de Rodrigo Ureña (Captura)

¿Cuándo estuvo Rodrigo Ureña en la U?

En Universidad de Chile, Rodrigo Ureña estuvo en la temporada 2013, luego entre los años 2015 y 2016. Lamentablemente para sus pretensiones, nunca en la U