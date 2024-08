Universidad de Chile hace rato se metió en la carrera final por el campeonato. Los número avalan la campaña de Gustavo Álvarez y a falta de 9 fechas, la U sigue primera peleando palmo a palmo con Colo Colo y Universidad Católica.

Con la llegada de nuevos jugadores cada partido el entrenador universitario debe resolver la difícil tarea de nominar partido a partido a 18 jugadores, los 11 titulares y los siete que irán a la banca.

Respecto al partido que disputarán los azules este martes a las 18:00 en el Estadio Nacional ante Unión Española, el técnico de la U ha tomado una importante decisión que afecta a jugadores que llegaron este año.

Primero, no contará con Luciano Pons, delantero que llegó a principio de año luego de no poder contratar a Rodrigo Holgado. El atacante trasandino viene divorciado del arco y no ha podido convertir goles desde la primera rueda, pasando por una Copa Chile donde tampoco se pudo abrazar.

Segundo, tampoco citará a Antonio Díaz, el lateral izquierdo que llegó a la U desde O’Higgins ante la alerta de que Marcelo Morales partiera al exterior. Como está Matías Sepúlveda, es el hombre que prefiere Álvarez para cubrir la banda izquierda en caso de.

Gustavo Álvarez no citó a Luciano Pons.

Otro damnificado en Universidad de Chile es Federico Mateos, el que ya lleva dos partidos que no ha sido citado por el técnico azul.

¿Cuál es el 11 de la U ante Unión Española?

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete; Maximiliano Guerrero, Cristián Palacios y Leandro Fernández.

¿Cuál es la banca de la U ante Unión Española?

Cristopher Toselli, Fabricio Formiliano, Emmanuel Ojeda, Matías Sepúlveda, Lucas Assadi, Ignacio Vásquez y Nicolás Guerra.