Manuel De Tezanos es pesimista sobre el futuro de Darío Osorio: “La historia de jugadores que no están consolidados acá suele ser negativa”

Darío Osorio tendría los días contados en Universidad de Chile, ya que desde Inglaterra están siguiendo de cerca al ofensivo jugador de los azules y sería precisamente desde el fútbol inglés.

Es que Leicester estaría interesado en contar con el jugador de 19 años, por lo que en el conjunto universitario estarían dispuestos a escuchar por una oferta para vender a la ‘Joya de Hijuelas’, quien no ha tenido una temporada del todo buena.

Con relación a esta posible partida de Osorio al Viejo Continente, Manuel De Tezanos Pinto afirmó en Todos Somos Técnicos que al joven talento de la U le falta aún hacerse de experiencia para poder emigrar a un fútbol tan competitivo como el inglés.

“Yo creo que le falta. Primero, ganarse el lugar acá. A cualquier jugador, esto no es algo contra Osorio particularmente, pero creo que si es un jugador que todavía no tiene una consolidación en su club se me hace muy difícil pensar que le irá bien en Inglaterra, porque creo que en general cualquier jugador que ha salido en estas condiciones con pocos partidos… Hay miles”, dijo el comunicador.

“Independiente de esto, mi opinión es que le falta para ir, sino corre un serio riesgo de ser suplente, mandado a préstamo a un equipo de menor categoría”, agregó.

El jugador podría emigrar de la U | Foto: Photosport

Por otra parte, complementó con que “¿A quién le fue bien yéndose con la experiencia de Osorio? Un par de partidos buenos en primera división… Está bien, yo creo que el negocio es espectacular. Ahora, tú me preguntas cómo le va a ir, no sé. Muy improbable que le vaya bien. Puede irle”.

“Hay que adaptarse a un idioma, a una cultura. Vas a pasar a ser uno más de un plantel de 40 jugadores, de distinto tipo de valoraciones, hay que ver para qué lo quieren realmente”, sumó el periodista.

Por último, De Tezanos manifestó que “yo quiero que le vaya bien. Ojalá la rompa, sea titular y sea el recambio que tanto esperamos del fútbol chileno, pero la historia de este tipo de fichajes, de jugadores que no están consolidados acá suele ser negativa”, sentenció.