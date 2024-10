Manuel de Tezanos le pone pimienta a la polémica expulsión de Leandro Fernández: "No es ni amarilla"

Universidad de Chile tropezó en el norte grande del país y cayó por 0-3 ante Deportes Iquique, equipo que lo superó claramente después de que los universitarios se quedaran con un hombre menos tras la expulsión de Leandro Fernández.

La jugada en que el jugador azul vio la tarjeta roja fue largamente comentada, toda vez que el ex Independiente se resbala y no tiene ninguna intención de golpear, pero de igual manera impacta a la altura del muslo con los tapones.

Para Manuel de Tezanos, hay una jugada previa que debería haber terminado con un jugador iquiqueño en las duchas: Para mí es roja (la de Pino a Hormazábal). Se ve más grave en vivo”, aseguró en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Fernández vio la roja ante Iquique. | Foto: Photosport

Cuando pasaron a revisar la jugada del delantero azul, De Tezanos no tuvo ningún tipo de dudas sobre qué debería haber pasado: “Leandro Fernández, una jugada nada que ver a la anterior. Se cae y le pega sin querer. Yo no lo expulsaría, no le pondría ni tarjeta amarilla”, dijo.

“Para mí es nada, se cayó y mala suerte. Los dos van con todo, chocan frontalmente, la cancha está muy mojada y pone en riesgo la integridad de los jugadores. Es un accidente”, complementó sobre la polémica jugada.

Lo concreto es que Leandro Fernández no estará ante Unión La Calera este fin de semana y habrá que esperar la determinación del Tribunal de Disciplina para ver si podrá decir presente ante Universidad Católica en el Clásico Universitario.

El próximo rival de Universidad de Chile

Universidad de Chile debe recibir este sábado a Unión La Calera en el Estadio Nacional, pero tanto el estadio como el horario está en duda por un evento que se llevará a cabo en las inmediaciones del coloso de Ñuñoa.