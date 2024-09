Universidad de Chile llegó a Iquique con la ilusión de quedarse con los tres puntos y alargar su distancia con Colo Colo, pero nada de eso sucedió y el cuadro azul terminó cayendo ante Deportes Iquique por 3-0 en un partido para el olvido.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez estaba haciendo un partido parejo, pero la expulsión de Leandro Fernández cambió todo el panorama: de ahí en más, el cuadro local se hizo dueño del compromiso y la U no tuvo mayor reacción con un hombre menos.

La U complicó sus chances en el norte. | Foto: Photosport

El que dio la cara una vez finalizado el partido fue Marcelo Díaz, capitán de los azules quien quiere dar vuelta la página rápidamente en la U: “Perdimos, pero nos vamos con la frente en alto. Hay que centrarse mañana en entrenar y prepararnos para las 4 finales que nos quedan”, dijo.

Díaz hace autocrítica y no les echa la culpa a factores externos por la dura derrota sufrida en el norte del país, diciendo que “Nosotros solo nos centramos en jugar. Lo que hagan los árbitros, los jugadores rivales o el público rival no nos debe importar, no pasa por eso. Nos hicieron tres goles, uno de ellos fue un golazo y listo, nos ganaron muy bien”, complementó.

Lo cierto es que, con la caída de ayer ante Deportes Iquique, Universidad de Chile sigue siendo el puntero del Campeonato Nacional 2024 y le saca 7 puntos de diferencia a Colo Colo, pero el Cacique tiene tres partidos menos y podría, eventualmente, superar a los azules.

Universidad de Chile vs. Unión La Calera, día y hora

Universidad de Chile deberá actuar de local el próximo sábado 5 de octubre a las 5:30 de la tarde cuando tenga que recibir la visita de Unión La Calera por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2024.