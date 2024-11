Este miércoles Universidad de Chile se coronó campeón de la Copa Chile 2024, luego de vencer por 1-0 a Ñublense con gol de Charles Aránguiz. Y terminado el partido en el Estadio Nacional, habló el capitán de la U.

Marcelo Díaz tomó la palabra en los micrófonos de TNT Sports y muy emocionado hizo un análisis de lo que fue el increíble año de los azules, que además estuvieron muy cerca de obtener el Campeonato Nacional, que se los arrebató al final Colo Colo y con polémica.

“Fue un año hermoso, desde que comenzamos el 2 de enero, dijimos que íbamos a hacer de este año uno de los mejores de nuestras vidas. Y creo que lo hicimos, transitamos el campeonato, la Copa Chile, todos unidos de muy buena forma”, comenzó diciendo.

“Nos tocó perder el Torneo Nacional, pero sabíamos que nos teníamos que ir con algo, no nos podíamos quedar con las manos vacías y hoy por lo menos se hizo justicia, porque de verdad que lo merecíamos muchísimo”, agregó.

Los sentimientos del capitán de la U

Luego, expresó los sentimientos por este título en su vuelta al club de sus amores, donde aprovechó de agradacerle al genrente deportivo Manuel Mayo por su vuelta a casa y también por la de Aránguiz.

“La U es especial, la U es amor, la U es pasión, todos saben el amor que le tengo a este club. Me costó tanto volver y una vez que lo hicimos creo que empezamos a hacer las cosas bastante bien. A Manuel Mayo le dije que esto era todo gracias a él, porque nos pudo traer a Charles, me trajo a mí y esta es toda de él. Solamente agradecerle al club y a la gente porque nos acompañó en todo el año y fue hermoso”, comentó.

Marcelo Díaz levantó la Copa Chile como capitán de la U. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Marcelo Díaz quiere ir por todo en 2025

Sobre lo que se viene para el 2025, el Chelo Díaz no escondió sus ganas de competir en todos los frentes y superar lo realizado en la última campaña.

“Ahora a celebrar. merecidas vacaciones tenemos todos. Ya el club tendrá que hacer su trabajo ahora, se viene un año competitivo. Afortundamente a mí me gustan los desafíos y creo que este año que hicimos es el piso para lo que tiene que venir. La U no puede ser menos que esto, no puede ser menos de lo que hizo este año y el próximo año lucharemos y pelearemos hasta el final para hacer lo mismo y mucho más”, concluyó.