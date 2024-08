Marcelo Díaz descorchó el secreto de quién fue el principal responsable de su retorno a Universidad de Chile. En el lanzamiento de su vino, el capitán de los azules entregó el nombre del encargado de llevarlo al club.

En conversación con La Magia Azul, el experimentado volante de 37 años destacó a Manuel Mayo. Le agradeció al gerente deportivo por realizar las gestiones para poder volver al equipo de sus amores.

Y es que a pesar de que intentó retornar en reiteradas ocasiones, las puertas de la institución parecían cerradas para el mediocampista. Incluso, aseguró que no se veía nuevamente de azul.

“Yo tenía ese sueño dado por perdido. Yo siempre dije que no volvía, no porque no quisiera, sino porque no se había dado la situación”, comenzó señalando el jugador.

“Ahí llegó el arcángel Manuel Mayo, que me trajo a la U, que en ningún momento dudó de mí. Todo los dardos se los tiene que llevar él, porque le acertó del todo”, agregó Díaz.

Marcelo Díaz agradeció la gestión de Manuel Mayo. El gerente deportivo concretó su retorno al club.

Marcelo Díaz va por la gloria

En dicha línea, el histórico volante se refirió a sus años fuera del club. Lo sufrió como todos los fanáticos que lidiaron con las luchas por no descender, por lo que ahora quiere entregarle una alegría al pueblo azul.

“Fueron momentos duros, para todos los hinchas de la U, ni me quiero imaginar para los jugadores. Estamos en otra época, lo pasado es pisado. Del presente nos tenemos que hacer cargo, lo hemos hecho muy bien este año”, expresó.

“Siempre he seguido a la U, estando fuera, siendo hincha, estudiando en el colegio y hasta el día que me muera voy a ser hincha. Hoy día, representando al club, portando una jineta y sacando la cara por todos los hinchas que amamos el club, no tiene lógica, no tiene explicación. Es algo maravilloso”, cerró.