Marcelo Díaz revela inédita anécdota con Jorge Sampaoli: "Me quería, tuve un precontrato"

Marcelo Díaz no esconde su admiración por Jorge Sampaoli. Y es que antes de que ambos juntaran sus caminos en Universidad de Chile, el recordado DT argentino lo quiso en otro equipo.

¿Cómo partió todo? Luego del préstamo del volante a Deportes La Serena en 2010. Así lo confesó el propio capitán azul en conversación con el canal de YouTube de Universidad de Chile.

“Yo pedí salir a préstamo ese 2010, porque (Gerardo) Pelusso prácticamente no me hacía jugar y no lo estaba pasando bien. Me fui cuando quedamos eliminados con Chivas porque quería jugar”, comenzó señalando.

Tras ello, agregó: “Sabía que podía jugar en cualquier parte, pero necesitaba salir. Víctor Hugo (Castañeda) me llama y me dice: ‘acá vas a jugar de todo menos de lateral derecho’. Fui, jugué 13 partidos e hice cinco goles, algo así”.

“Jugué el 100% de los partidos y fue una experiencia bastante buena. Tenía un acuerdo con Huachipato y llega Sampaoli. Me dice: ‘de acá no te vas a mover’. Me había querido el 2009 en O’Higgins”, lanzó.

Es ahí donde el crack de los azules hizo hincapié: tenía todo acordado para partir a Rancagua. Fue el primer equipo del entrenador en el país y desde ahí que siguió a quien sería uno de sus regalones unas temporadas más tarde.

“Ahí sí tuve un precontrato y me quise ir a O’Higgins en 2009. La relación con Sampaoli venía de hace un tiempo, cuando llegó acá prácticamente no me dejaron irme”, confesó.

“Sabino Awad te puede contar que nos agarramos en su oficina, yo decía que me quería ir para salir a jugar y él me dijo que no, que ninguna posibilidad”, cerró Díaz.

Marcelo Díaz pudo compartir con Jorge Sampaoli en O’Higgins. Sin embargo, Universidad de Chile se opuso.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra Ñublense. Se jugará el domingo 3 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún.