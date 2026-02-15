La grandeza de Charles Aránguiz es indiscutible y así quedó demostrado en el empate 0-0 entre Universidad de Chile y Palestino. ¿Qué pasó? El mediocampista tuvo una sorprendente charla.

En la antesala del encuentro en el Estadio Municipal de La Cisterna, un carabinero se acercó al experimentado volante y le agradeció por lo hecho en la Selección Chilena.

Tal momento fue inmortalizado por el medio Siempre Pasa Algo, el que entregó los pormenores de la situación: la publicación tiene más de 13.000 me gusta en Instagram.

“¡Gracias Charles! Carabinero felicitó a Aránguiz por su nivel en La Roja. La llegada de Universidad de Chile a La Cisterna contó con una interacción bastante curiosa entre Charles Aránguiz y un uniformado”, detalló el sitio.

Sobre el mismo punto, la nota en cuestión concluyó asegurando: “El carabinero se fue todo el camino dándole las gracias al Príncipe por sus contribuciones con La Roja“.

VIDEO: La charla entre Charles Aránguiz y un carabinero

