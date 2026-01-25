Universidad de Chile no la pasó para nada bien en su visita a Lima para enfrentar a Universitario en la ‘Noche Crema’, donde el equipo dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini sufrió una fea derrota por 0-3.

El cuadro azul se vio inconexo en todas sus líneas, los refuerzos que dijeron presente no estuvieron a la altura y fueron muy superados por los peruanos, quienes dominaron el encuentro de principio a fin.

Fue precisamente el director técnico de la U el que abordó la posición de seguir sumando nombres en el Mercado de Fichajes, diciendo que “El mercado está abierto hasta que el mercado está abierto”, arrancó diciendo.

La U quedó en deuda. | Foto: Photosport

En esa línea, Meneghini complementa sus palabras diciendo que “Un partido amistoso no va a cambiar mi opinión del plantel, fue un partido especial contra un rival que venía con mucho ritmo y con otro contexto que enfrentaremos en Chile”, agregó.

‘Paqui’ asegura que pese a la fea derrota que sufrió Universidad de Chile en Peru, no cambia el panorama de lo que venía trabajando el cuadro azul y su visión del mercado: “Con lo que pasó hoy, no me cambia el análisis”, remató.

Ahora, Universidad de Chile volverá al país para preparar el inicio de la Liga de Primera 2026, donde los azules debutan en el Estadio Nacional recibiendo la dura visita de Audax Italiano por la Fecha 1.

