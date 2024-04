Sin lugar a dudas, Matías Zaldivia está en un buen momento de su carrera. Universidad de Chile deposita a mil la confianza en el zaguero central y es el baluarte del bloque posterior azul.

Es por esa razón, que el la dirigencia del club determinó que había que extender el vínculo contractual con el jugador de 33 años, para asegurarlo por mucho tiempo más en las huestes del Bulla.

Y muchos ya se imaginan que El Jefe pueda cerrar su carrera en el Centro Deportivo Azul y es algo que si bien él lo ve a distancia, al menos sí apuntó dónde quiere vivir sus últimos días como jugador activo.

Fue en el programa Media Punta, donde el defensor nacionalizado chileno respondió a la consulta si es que deseaba retirarse en la U y sin titubear o dudar, reconoció que es donde espera cerrar su paso por el fútbol activo.

“Sí, me encantaría porque encontré un lugar en el que estoy muy bien, muy tranquilo, me siento muy bien. La verdad, es que la gente me tiene un cariño muy grande y yo también a ellos así es que ojalá, que sigamos muchos años”, afirmó el defensor azul.

¿Cuándo espera retirarse?

Ante la pregunta de hasta cuándo se ve jugando, el futbolista enfatizó que queda cuerda para rato, que espera seguir por muchos años, pero reveló una frase importante para cualquier deportista de la alta competencia.

“Como dije siempre, que yo me retire y no que el fútbol me retire a mi. Así es que voy a tomar la decisión antes que el fútbol me retire a mi”, concluyó Zaldivia.

Zaldivia sueña con seguir en la U (Prensa UCH)

