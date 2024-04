Si en diciembre del año 2022 alguien hubiese dicho que Matías Zaldivia sería una pieza angular, un líder tanto dentro y fuera de la cancha en Universidad de Chile, realmente ese personaje sería tratado como un loco.

Pues bien, durante esos días, el formado en Chacarita dejaba Colo Colo, su casa por siete años, pero que no sería renovado y se despedía del Estadio Monumental bajando la estrella 33 con el cacique y seguiría su carrera en el lugar más impensado de todos, la U.

Cuestionado y resistido por la fanaticada alba que no le perdonó cambiarse al archirrival, mientras que entre los azules aún fresco en la memoria un cántico que entonó en una entrevista, donde claramente le tocaba la oreja a los universitarios. Por ende, días difíciles.

“Apenas me llamó Manuel Mayo (gerente deportivo) me encantó la idea. El desafío es muy grande, creo que se está armando un grupo muy lindo. Estuve mucho tiempo en el otro club, si alguien se sintió ofendido le pido mil disculpas pero siempre fui respetuoso. De acá en adelante me toca ponerme a trabajar y ser uno más en el plantel“, dijo Zaldivia en su presentación, donde ni siquiera nombró a los albos y tuvo que lidiar hasta con rayados en la puerta del CDA.

Así, el 16 de diciembre de 2022, Zaldivia era presentado en la U (Photosport)

Primeros partidos: Cambió las pifias por aplausos

Copa de Verano en Coquimbo y al ser mencionado por altoparlante, su nombre recibió una estruendosa pifiadera, la situación se venía difícil, pero en cancha mostró condiciones y rápidamente superó una de las grandes inquietudes que generó más allá de su pasado, si no más bien las reales condiciones físicas que traía, que le imposibilitaron tener mayor regularidad en Colo Colo en sus últimas temporadas.

Entonces, debía lidiar con el fanático azul y los cuestionamientos a su estado muscular, pero él estaba tranquilo y sabía lo que podía rendir, es que muchos rescatan su aspecto mental para superar grandes obstáculos, “es una persona muy resiliente, con una cabeza muy fuerte para superar las lesiones que tuvo”, comentó a BOLAVIP CHILE, Leandro Stillitano, ex ayudante de Gustavo Quinteros y que lo tuvo en el cacique entre los años 2020 y 2022.

Zaldivia en su último año en el cacique (Photosport)

En base a su aspecto deportivo y futbolístico, el actual ayudante de Javier Mascherano en la selección argentina sub 23, narró que “es un líder natural, ganador y conceptualmente entiende muy bien el juego”, añadiendo que lo que superó en un principio en la U, no lo hace cualquier persona.

Recién llegada en 2016 y celebraba un gol anotado a la UC (Photosport)

Zaldivia, un líder vestido de azul

Aún hay hinchas de la U en redes sociales que son más bien drásticos y no olvidan. Ellos, no pueden entender que hayan pares que valoren tanto al Cabezón y que su hoja está manchada.

No obstante, hay algunos que lo valoran aún más por su aspecto futbolístico y por cierto, la condición de líder que ostenta. “Mostró su personalidad y calidad remando contra la corriente y eso hace la diferencia. Rindió, contagió y el equipo desde lo defensivo mejoró. Está identificado con los colores azules, jugador disciplinado y tiene ansias de ganar porque es un jugador competitivo y eso lo transmite”, afirmó César Vaccia a nuestro portal.

El ex DT bicampeón con los azules en los años 1999 y 2000 reconoció que en su momento fue uno de los que cuestionó la llegada de Zaldivia a los estudiantiles, pero que ahora todo es diferente, y que, perfectamente lo tendría en su equipo, “estamos en presencia de un jugador que va a hacer historia en la U“, manifestó Vaccia.

Ante Chimbarongo en 2023, anotó el hasta ahora, su único gol por la U (Photosport)

Matías Zaldivia: ¿Mejor el de Colo Colo o el de la U?

Hay una ventaja, el argentino/chileno no ha ganado títulos en la U, pese a haber sufrido el terror de haber rasguñado el descenso en Colo Colo, pero en los albos se despidió con una vuelta olímpica, una de tantas que dio en Macul.

Sin embargo, existen aspectos para señalar que este Matías Zaldivia es mejor que el de paso por Colo Colo. Puntualmente, porque en los albos – independiente del entrenador de turno – fue el complemento de un caudillo interesante e importante como lo fue Julio Barroso, donde el ex campeón mundial juvenil era quien mandaba y su partner era el actual defensor azul.

En cambio en los azules la situación es diferente. Llegó para mejorar un bloque bastante cuestionado y si bien ya estaban Nery Domínguez, Luis Casanova e Ignacio Tapia, la dirigencia buscaba al diferente y lo encontraron, pese a que se intentó antes por Rodrigo Echeverría e incluso por el jugador de Audax Italiano, Fabián Torres. Además, este 2024 es el segundo capitán tras Marcelo Díaz, donde ya ha portado la jineta en alguna ocasión.

“La U necesitaba un jugador con sus características y en ese puesto se requiere tener un referente importante. El Matías Zaldivia persona le ganó a todo, se fortaleció y es de los experimentados en el camarín. Uno lo ve jugar y puede controlar el balón, hacer un cambio de frente, meter un pase en profundidad, salir jugando desde la última línea y eso te lo da la experiencia, porque él está en un momento de plenitud”, sentenció el ex defensor azul, Horacio Rivas a BOLAVIP.

En esa misma línea está el ex atacante azul, Marcelo Jara, quien sostiene que desde luego su presente en la U es muy superior a lo que pudo haber mostrado en Colo Colo durante aquellas siete temporadas.

“Nadie desconoce su calidad, lo veíamos en Colo Colo y por algo la U puso sus ojos en él, pero ver a Matías Zaldivia ahora, es muy distinto al de antes“, enfatizó el ex técnico formativo de los universitarios.

Ahora, el factor Gustavo Álvarez también es determinante, aunque en la época con Mauricio Pellegrino, también se mostró como un jugador diferente, pero el 2024 es muy notoria su trascendencia, “el técnico hace que los jugadores resalten más, que los jóvenes y los más avezados puedan rendir en un nivel superlativo. Así, Matías Zaldivia puede lucir más e incluso que en otras oportunidades”, expresó el ex futbolista.

Junto a Franco Calderón. A Zaldivia se le ve feliz y radiante en la U este 2024 (Photosport)

Lo que viene para Matías Zaldivia en Universidad de Chile

A sus 33 años, el jugador podría extender su vínculo con los azules, pero ya no que sea determinado por una cantidad de minutos jugados, si no asegurarlo y que pueda vivir de aquí en más, gran parte de lo que queda de su carrera en la U.

La dirigencia está feliz con su cometido, al futbolista se le ve pleno, incluso ganando una medalla panamericana defendiendo a Chile gracias a su accionar en los laicos, como también celebrando al más puro estilo de un niño el triunfo ante su ex equipo – en la que hace 15 meses fue su casa – una victoria esquiva por años, es un azul más. A Matías Zaldivia se le ve feliz en la U, quién lo diría, pero así es.