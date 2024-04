El defensor azul asegura que en el plantel azul no le toman mucha importancia a estar a 10 puntos del archirrival.

Universidad de Chile sigue en la cima del torneo nacional a pesar de su empate contra Coquimbo Unido. Ello tiene contento a los azules, sobre todo a uno de sus capitanes: Matías Zaldivia. El experimentado zaguero aseguró que el 1-1 ante los aurinegros no les hace perder la tranquilidad y también afirmó que no se preocupan de su antiguo equipo. No les importa lo que haga Colo Colo.

Así lo afirmó el defensa titular de la U en conferencia de prensa. Sin embargo, antes de ello analizó las falencias del equipo en la paridad ante Coquimbo. Reveló que en el plantel quedaron con una espinita clavada por el gol de Andrés Chávez. Cómo no, si llegó a dos minutos de que concluyera el tiempo regular.

“Estamos muy contentos. Una lástima el último partido, porque nos empataron y nos sacan dos puntos, faltando dos minutos. Fue una jugada en la que cometimos muchos errores y quedó esa espina de poder haber sacado un poco más de diferencia”, comenzó indicando.

“Mirando hacia atrás, si me decías que en la octava fecha íbamos a tener cuatro puntos de distancia en el liderato, sería algo espectacular. Hay que seguir mejorando y creciendo”, agregó el defensa estelar de Universidad de Chile.

Matías Zaldivia asegura que en Universidad de Chile mantienen tranquilidad a pesar del último empate. Foto: UCH

Universidad de Chile se aleja de Colo Colo

Finalmente, Matías Zaldivia respondió a la consulta que ya se hace ocurrente en este torneo: ¿Cómo se toma el camarín estar a 10 puntos del archirrival? En la cabeza del patrón de la defensa azul no hay dudas: primero la U, segundo la U y tercero la U.

“Con respecto a Colo Colo tenemos una gran distancia, pero no nos fijamos en ellos. Hay otros equipos delante de ellos, nos enfocamos en nosotros mismos. Tenemos un margen de mejora muy grande y es un campeonato muy largo. Los que sean más regulares llegarán al final con más chances”, cerró.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Palestino el domingo 21 de abril. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.