Matías Zaldivia fue titular y jugó todo el compromiso en la victoria por 1-0 de la Universidad de Chile ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. El defensor central rescata que lo más fundamental del estreno fue quedarse con los puntos.

“Creo que lo más importante hoy son los tres puntos. No se jugó como queríamos, no pudimos dominar al rival. Después obviamente con la expulsión de Lucho (Pons) se nos hizo cuesta arriba el partido y ya nos tuvimos que tirar un poco más atrás que no era lo que queríamos”, expresó el zaguero.

El oriundo de San Isidro valoró el esfuerzo: “También hay que rescatar el sacrificio que hicimos todos con uno menos. Creo que lo más rescatable es que se ganó y que se puede trabajar ganando”.

Zaldivia se refirió a los aspectos que se deben mejorar: “Tuvimos muchas pérdidas de balón en salida o en tres cuartos para adelante no fuimos muy claros, salvo la primer jugada de Lucas (Assadi). Esa es la U que queremos ser, como se armó esa jugada. Como dije recién lo bueno es que se puede trabajar con tres puntos en casa”.

Matías Zaldivia elogia a refuerzo de Univeridad de Chile

El defensor central entregó elogios para Franco Calderón, quien llegó a reforzar la defensa para la presente temporada: “Muy bien, muy cómodo, el Chaco hizo un gran partido, es un jugador muy firme y físico, así que nos va a venir muy bien”.

Además, se refirió al compromiso que tendrán ante Deportes Copiapó el lunes 4 de marzo a las 19:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla: “Es un equipo duro. Tenemos un día para descansar y el lunes ponernos a pensar en Copiapó que va a ser un partido durísimo, porque la cancha sabemos que no está en buenas condiciones. Ellos son equipo de jugadores grandes que saben a lo que juegan”.

Por último, aseguró que no piensa en el clásico: “No, partido a partido. Sabemos que ganando vamos a llegar de mejor manera”.