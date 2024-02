En la Universidad de Chile buscan hacer un borrón y cuenta nueva de las últimas temporadas en el fútbol chileno, donde los azules tuvieron que pasar más tristezas que alegrías.

Pese a no clasificar a torneos internacionales, uno de los puntales de la última campaña del Romántico Viajero fue el zaguero central Matías Zaldivia, quien llegó a la U siendo duramente criticado por los hinchas del Bulla por su paso por Colo Colo.

El experimentado defensor gracias a sus buenas actuaciones pudo revertir esas críticas y transformarlas en aplausos, lo que lo llevó a ganarse el cariño y respeto de los fanáticos del cuadro universitario.

Zaldivia espera tener una gran campaña con la camiseta de la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

MATÍAS ZALDIVIA SE ENORGULLECE DE PORTAR LA JINETA DE CAPITÁN DE LA U

Ya casi un año ha pasado desde el arribo de Zaldivia al Centro Deportivo Azul (CDA) y ahora el jugador que estuvo presente en el Panamericano representando a La Roja se prepara para lo que será afrontar esta nueva temporada vistiendo la camiseta azul.

“El otro día lo hablaba con mi mujer en mi casa y mirábamos para atrás, el año intenso que tuve, de llegar cuestionado por razones sabidas. Después ser una pieza importante en el equipo y ahora ser uno de los capitanes y es gratificante, lo tomo con responsabilidad”, manifestó en conferencia de prensa.

“Es un gran orgullo, porque cómo llegué a cómo estoy no es fácil. Agradezco al club y mis compañeros que me la hicieron fácil. Fue una decisión difícil (venir a a U) pero me llevó a la selección y sentirme importante. Cuando tome la decisión era sentirme importante y volver a mi mejor nivel y lo estoy logrando y las cosas por lograr en el club me tienen motivado”, agregó.

Finalmente, el ex Arsenal de Sarandí dejó en claro que “siento el cariño de la gente. Por mi pasado puede haber gente que todavía tenga algunas contradicciones, pero me siento querido, me lo hacen saber acá en el CDA y estoy contento”.

LOS NÚMEROS DE MATÍAS ZALDIVIA DESDE SU LLEGADA A LA U

Desde su arribo a la Universidad de Chile, Matías Zaldivia ha disputado 25 partidos, en los cuales solamente convirtió un tanto y aportó con una asistencia.