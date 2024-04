Matías Zaldivia recién renovado en Universidad de Chile agradece a los hinchas azules: "Me dieron el espacio para..."

Hay Matías Zaldivia para rato en la Universidad de Chile, pues el Romántico Viajero hizo oficial a través de sus redes sociales la renovación de contrato del zaguero central de 33 años.

¿Hasta cuándo tendrá contrato con la U?. El jugador que llegó libre proveniente de Colo Colo estampó su firma hasta finales de la temporada 2026, situación que es celebrada por Gustavo Álvarez y los hinchas azules.

Recordar que el futbolista que estuvo presente en los Juegos Panamericanos con la camiseta de la Selección Chilena se ha transformado en uno de los pilares fundamentales en el esquema de la U.

Zaldivia vistiendo la camiseta azul en el presente Torneo Nacional | FOTO: Andres Pina/Photosport

LAS PRIMERAS PALABRAS DE MATÍAS ZALDIVIA TRAS RENOVAR CON LA U

Fue a través del sitio web del elenco universitario que Zaldivia se mostró bastante feliz por esta noticia y le envió un potente mensaje a los fanáticos del Bulla.

“Siempre dije que necesitaba un nuevo desafío y aquí lo encontré. Estoy muy cómodo y feliz de estar en la U. Desde que llegué me recibieron muy bien y estoy muy agradecido. También con nuestra gente que nos siguen a todos lados. Me dieron el espacio para juzgarme dentro de la cancha y eso fue importante. Estoy disfrutando el cariño que me dan”, dijo en un comienzo.

“De mí siempre tendrán la entrega y profesionalismo al máximo. Siempre que me ponga esta camiseta va a ser lo mismo: entregarme al 100 y ayudar al club a ganar cosas. Eso me motiva”, sentenció el marcador central argentino-chileno.

¿CUÁNTOS PARTIDOS HA DISPUTADO MATÍAS ZALDIVIA EN EL 2024?

Matías Zaldivia ha disputado los 9 partidos del Campeonato Nacional 2024, todos como titular, siendo una de las grandes figuras del elenco dirigido por Gustavo Álvarez.