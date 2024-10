Durante el fin de semana, hubo cierto ruido luego de una postura de Claudio Borghi, quien declaró que “Yo soy colocolino y un jugador que hace un año y medio besaba el escudo y ya no está en Colo Colo dijo ‘da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno”, generó mucha polémica.

Todos, sostuvieron que esos conceptos iban en dirección a Matías Zaldivia, pero que el día lunes último, el propio ex técnico albo salió a desmentir tal situación y que sus alcances eran hacia otro ex jugador blanco, Gabriel Costa.

Este miércoles, el defensor de la U consultado al respecto, fue enfático y dijo “salió el Bichi a aclararlo que no fue para mi, fue para Costa”, dijo el seleccionado chileno, para agregar que “no fue para mi y todos que lo levantaron y que dijeron que fue para mi, estaría bueno que salgan a decir que fue para Costa”, dijo de manera enfática El Jefe.

Zaldivia: “Yo no declaro con chicana”

A su vez, el zaguero dijo que es muy pro a las cosas relacionadas con el folclore del fútbol, pero que bajo ningún concepto le gustan que hayan confusiones o comentarios que se generan en redes sociales.

“Es el folclore del fútbol, siempre estuvo y hay que entenderlo como tal. Pero, lo que no me gusta son estas confusiones que se crean por redes sociales más que por otra cosa, lo que dijo el Bichi ya lo salió a aclarar”, argumentó.

Al cierre, dijo que él no es alguien que declare con mala leche, pero que tampoco quiere que sus palabras se tergiversen. “Me gustaría aclararlo para que quede ya terminado el tema, porque yo no soy un jugador de hacer declaraciones con chicana ni nada de eso y no me gusta que se malinterprete, tampoco”, concluyó Zaldivia.