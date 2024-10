Finalmente, salió la sanción para Leandro Fernández, quien fue expulsado ante Deportes Iquique en la derrota de Universidad de Chile dejando a su equipo con uno menos, a los 30′ minutos del primer tiempo.

Pese a todos los reclamos, alegatos y palabras de expertos que pedían las penas del infierno al jugador argentino por la entrada al mediocampista, Joaquín Moya, lo concreto es que el Tribunal de Disciplina tomó partido del tema.

Tan solo un partido de suspensión para el Hombre de la Cumbia y que generó molestia en algunos. Sin embargo, un histórico de la U, como Cristián Castañeda, puso paños fríos y dio su parecer respecto al castigo para el 9 laico.

“Sí, está bien. Tuvo un dejo de mala suerte, eso sí, Fue más bien un accidente y lo que se le imputa fue que no bajó el pie, se resbaló y poco pudo hacer. Merecido un partido, nomás”, afirmó el Scooby para BOLAVIP CHILE.

¿Quién podrá reemplazar a Lea Fernández?

El lateral mundialista en Francia 1998, abrió otro flanco y es sobre quién vaya a ocupar el puesto de Fernández en el próximo compromiso ante Unión La Calera de este sábado.

“Es una buena oportunidad para quién lo reemplace. Es uno de los jugadores más influyentes, pero la U va a jugar con once, no con diez”, concluyó así el ex jugador azul, Cristián Castañeda.

Castañeda cree que la suspensión de Fernández está acertada (Archivo)

¿Cuántos puntos tiene la U en la tabla de posiciones?

Los azules acumulan a la fecha 26 del Campeonato de Primera División, 55 puntos que los mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones.