Universidad de Chile logró un gran triunfo dentro del Campeonato Nacional, en el que los adiestrado por Gustavo Álvarez siguen con su buena racha en el torneo tras imponerse por 1-0 ante O´Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional.

La gran figura del encuentro fue el atacante Maximiliano Guerrero, el goleador de la jornada habló con la prensa en zona mixta y dejó sus impresiones a esta nueva victoria del equipo.

“Muy contento, feliz por como es están dando las cosas, de como está jugando el equipo, hoy se vio reflejado que somos un equipo protagonista, que queremos ir a buscar los partidos de principio a fin, así que muy contento y feliz de aportar con un gol”, comenzó declarando Guerrero.

El atacante azul es consciente del gran arranque del equipo, pero no se vuelve loco con el presente del equipo, en la que mantiene firme la consigna de ir paso a paso para ir en busca del gran objetivo del equipo para este 2024.

Guerrero ha tenido un gran presente en el equipo azul | Foto: Photosport

“La importancia es ir partido a partido, mantener la cabeza y los pies sobre la tierra, enfocado en el siguiente rival siempre, disfrutando de cada proceso, pero siempre enfocado en seguir mejorando y seguir perfeccionando lo que nos falta”, declaró.

Finalmente, Guerrero explica que ha tenido un gran arranque dentro de su estancia en la Universidad de Chile, algo en lo que da como principales factores a la confianza que le ha entregado el DT y sus compañeros.

“En lo personal muy contento, estoy con mucha confianza, creo que el equipo me da toda la confianza, el técnico también, así que aprovecho cada situación que se me da, hoy casi logró anotar dos, no pude, pero quedo muy contento por mi rendimiento y es gracias a todo el equipo también“, concluyó.