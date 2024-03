Universidad de Chile consolidó en el día de ayer un arranque de ensueño en el Campeonato Nacional 2024, donde lleva canasta limpia y ha vencido en los 4 partidos que ha disputado en la presente temporada del fútbol chileno.

Pese al entusiasmo que reina dentro de los hinchas azules por el prometedor arranque y encontrarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones -con un partido menos-, Gustavo Álvarez puso la calma tras el triunfo de la U ante O’Higgins en el día de ayer.

El estratega azul puntualiza que aún es muy temprano para sacar conclusiones a largo plazo, diciendo que “Esto recién empieza, hay mucho por delante. Somos un equipo en crecimiento y aún tenemos mucho por mejorar”, aportó.

La U lleva 4 al hilo en este torneo. | Foto: Photosport

“Todo el equipo va de menos a más. Desde el funcionamiento colectivo vamos ganando solidez, control del juego. Y cuando un equipo crece colectivamente, lo más lógica es que también crezca individualmente”, valoró el DT azul.

En el cierre, el ex técnico de Huachipato hace una especial mención a la delantera de los azules, quienes tuvieron que enfrentar a una aguerrida defensa celeste y no pudieron capitalizar todas las oportunidades que se crearon: “Hoy tuvimos 6 y nos salió una. No es fácil romper defensas, tienen un mérito muy grande”, cerró.

Lo concreto es que los azules marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, uno menos que el sorprendente Deportes Iquique que lidera en solitario la división de honor del fútbol chileno.

Universidad de Chile quiere seguir con los abrazos

Los azules se pondrán al día con el duelo pendiente de la primera fecha del torneo el lunes 25 de marzo cuando reciban a Cobresal en un Estadio Nacional que desde ya promete estar lleno hasta las banderas.