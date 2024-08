El ex jugador y gerente deportivo azul hizo eco del entrampado fichaje de Jonathan Villagra a Universidad de Chile.

"Me extrañaría mucho": Polaco Goldberg instala la duda por el traspaso de Jonathan Villagra a Universidad de Chile

La teleserie entre Jonathan Villagra y Universidad de Chile continúa, toda vez que se pensaba que el jugador de Unión Española estaba listo en la U, pero la situación tomó un giro inesperado y ahora está más lejos que cerca.

En Todos Somos Técnicos apuntaron a que una de las posibles causas podría ser lío de representante con club, algo que Polaco Goldberg descartó de raíz y le puso el hombro al agente del jugador hispano.

“Me extrañaría mucho que Mauro frene una cuestión así. No tengo antecedentes de esto, pero conociendo a Mauro Valenzuela es muy pro jugador. Tú le das la mano y te lo respeta”, dijo sobre el representante de Jonathan Villagra.

Villagra aún no aclara su futuro. | Foto: Photosport

Goldberg, haciendo memoria de su época de gerente deportivo, recordó momentos con otros agentes -sin decir nombres- donde la realidad era muy distinta: “Hay otros que con acuerdos firmados y correos cruzados se hacen los lesos”, rememoró.

Polaco pide poner ojo con esto en una eventual negociación, diciendo que “Hay un tema relevante, porque si es renovación, si la Unión lo renueva es para extender su contrato y ahí prorratea el pase en esos años de contrato. En cambio, lo de la U es una venta que significa un pago a Unión Española. Si lo llegan a vender ahora, a él le corresponde el 10% de la transferencia”, cerró.

Lo cierto es que los próximos días serán claves para determinar la llegada -o no- de Jonathan Villagra, ya que el Mercado de Pases entra en su recta final para incorporar jugadores.

¿Qué pasa con Jonathan Villagra en Unión Española?

Jonathan Villagra aún no estira su vínculo con Unión Española ni aclara su futuro, situación por la cual Miguel Ponce aún no lo ha puesto en ningún partido de este semestre para no cortarle la posibilidad de poder jugar en otro equipo en lo que queda de temporada.