Un recordado atacante azul explicó el retorno del canterano al once inicial. Será desde el arranque ante Cobreloa.

Universidad de Chile tendrá una importante sorpresa en la formación titular para enfrentar a Cobreloa. Ante la inminente ausencia de Cristian Palacios, habrá un retorno en la estelaridad.

¿Quién ingresará? Nicolás Guerra. Luego de volver a sumar minutos en el torneo, el atacante de 25 años será desde el arranque ante los loínos. A pesar de las críticas, un mítico delantero del club avala su presencia.

Y es que Martín Gálvez comprende la decisión de Gustavo Álvarez. El canterano es un jugador más técnico que su competencia, Luciano Pons, lo que le entrega otras variantes al entrenador.

“Sabe ir a las orillas, tiene cosas que no tiene Pons. Se parece más a Palacios. Le gusta más el funcionamiento o quiere jugar con un futbolista con poco más de técnica. Pons, por ganas, no se ha quedado, pero a veces no encuentra dónde va a llegar la pelota”, señaló a BOLAVIP CHILE.

En dicha línea, descartó que el DT haya perdido la paciencia con el argentino. “No se si se aburrió, ha sido bastante pragmático en su accionar. Lo demostró en varios partidos. Incluso, valoré los cambios adecuados y oportunos”, agregó.

“No creo que se esté tirando a un carril porque se aburrió de Pons. Algo debe haber hecho Guerra para ganarle la pulseada a Pons. Confío plenamente en lo que hace Álvarez”, cuestionó Tincho.

Tincho Gálvez valoró el retorno de Nicolás Guerra a la titularidad de Universidad de Chile.

El retorno de Nico Guerra

¿Qué puede haber hecho Nicolás Guerra para volver al once inicial? Gálvez espera que esté en un momento oportuno para retornar. Anhela sus goles en el duelo ante Cobreloa en el Estadio Nacional.

“Si Guerra ha trabajado, se ha visto mejor, ha estado con más olfato e intuición, son cosas que a veces no aparecen. Es cuando se habla de que los goleadores están secos, andan con la mufa”, reflexionó.

“Quizás está en estado de gracia este mes, no creo que el entrenador se juegue con la importancia que significa ganar, mantener la punta y con las expectativas salir campeón”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será ante Cobreloa. Se disputará el viernes 23 de agosto, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.