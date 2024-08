Universidad de Chile en esta jornada tuvo día de presentación en el Centro Deportivo Azul, en la que el gerente deportivo, Manuel Mayo, apareció junto a los defensores, Fabricio Formiliano y Antonio Díaz, para lo que es su respectiva conferencia de presentación.

Dentro de este estreno en sociedad a los medios, el jugador uruguayo sin duda que se robó todas las cámaras en una primera instancia, en la que fue consultado por las razones de su arribo y lo que le puede aportar a este Universidad de Chile.

En la ronda de preguntas correspondientes, al zaguero charrúa se le preguntó por los rumores que han surgido en las últimas horas de que él llega al club con un problema crónico en el pubis, el cuál el jugador descartó pero por completo.

“No sé de dónde salió eso sinceramente, pueden averiguar donde sea, vengo jugando con continuidad todos los partidos, no he tenido ningún problema física este último tiempo, no me preocupa lo que se diga, los estudios salieron todos correctos, así que estoy con continuidad y juego para sumarme lo más rápido posible”, declaró.

Formiliano habla de su situación física | Foto: U. de Chile

Finalmente, Formiliano comentó lo que fue la negociación con la Universidad de Chile, la que declaró que fue bastante rápida y que gracias al consejo de su ex compañero, Mathías Corujo, empujó a tomar esta importante decisión de vestir la camiseta azul

“Se dio todo muy rápido, la negociaciones fueron bastante fáciles también, ni bien recibí el llamado el jueves en la noche, llamé a Mathías Corujo y me dijo ‘ándate caminando de una, no te vas a arrepentir’, me dio buenas referencias. Los objetivos a nivel grupal y personal es a lo máximo, ser campeones, pero hay que ir de a poco”, concluyó.