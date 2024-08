Universidad de Chile presentó en las últimas horas a su tercer refuerzo para esta temporada, tratándose del defensor uruguayo, Fabricio Formiliano, quien llega a reforzar la zaga azul tras lo que fue la lesión del juvenil David Retamal.

El zaguero charrúa habló con el medio oficial del club, en la que comentó que llega de muy buena forma en lo físico para poder ser opción de una forma rápida para el equipo.

“Vengo a sumarme ya, ellos ya vienen trabajando de un tiempito largo con el mismo entrenador, ya tienen la idea marcada de juego y defensivamente, vengo a sumarme a lo que el entrenador me pide, para tratar de acoplarme lo más rápido posible, estoy a disposición, espero cumplir las expectativas que tiene el entrenador, el club conmigo y aprovechar la oportunidad cada vez que la tenga”, comenzó declarando Formiliano.

El jugador que proviene del Montevideo Wanderers de Uruguay dejó algunos datos de cuales son sus grandes virtudes futbolísticas, en la que de todas formas da el espacio a que los hinchas puedan hacerse su propia impresión del jugador cuando lo vean en la cancha.

“Yo no me defino, yo prefiero que me definan en la cancha, que vean como juego, yo que sé, algunas referencias siempre tienes, juego aéreo, orden, quizás no soy tan veloz, pero leo bien el juego, capaz un poco por ahí. Como vayan transcurriendo los partidos y tenga la oportunidad, van a ir viendo cosas”, declaró.

Formiliano avisa que está para jugar | Foto: U. de Chile

Este paso para el jugador uruguayo sin duda que es importante para su carrera, ya que vuelve a recalar en un equipo grande, en la que siente que su paso por Peñarol puede servir para conocer el contexto de lo que significa vestir la camiseta de la Universidad de Chile.

“Ya estuve en un equipo grande, se al desafío que vengo, siempre hay que aspirar a lo máximo, es la realidad, que es salir campeón, pero con tranquilidad y con trabajo, hay que construirlo también, entonces hay que ir partido a partido, con mesura y no nos podemos volver locos en ese sentido, hay que hacer historia en el club que es importante”, explica al canal oficial de la U.

Finalmente, Formiliano le entrega una tremenda noticia a Gustavo Álvarez pensando en lo que es este fin de semana, en la que avisa el uruguayo que ya está listo para poder jugar si el estratega azul lo estima conveniente ante O’Higgins de Rancagua.

“Llego muy bien por suerte, con un rodaje importante de partidos en este semestre, así que ya estoy a disposición, si el profe lo requiere este fin de semana, yo ya estoy apto, es sumarme día a día a los entrenamientos, estar a la orden para esperar la oportunidad”