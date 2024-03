Ser hincha de Colo Colo y jugar en Universidad de Chile es difícil. Por más que se apele al profesionalismo, quien lleve el amor a su club en la sangre no podrá aguantar una “traición” vistiendo la camiseta del archirrival. Eso fue lo que le pasó a Roberto Cereceda, reconocido hincha albo que tuvo que vestirse de azul, consiguiendo un título a nivel nacional en los estudiantiles.

Sin embargo, para el Eléctrico -como se le apoda- dicha corona alcanzada en el Torneo de Apertura 2012 con la U no fue satisfactoria en lo emocional. Sí, alzó la copa, pero no en el equipo de sus amores y eso no le permitió festejar con algarabía. Tal como confesó en el programa 100% Azules, no recuerda con mucha felicidad dichos días en el equipo de Jorge Sampaoli.

“Fui campeón, genial, pero no era lo que quería en ese momento. Era porque llegué a un lugar al cual no estaba muy decidido irme. Me toca ser campeón y la misma imagen lo muestra. Nunca salí con mucha cara de felicidad en las fotos que tengo con la U”, comenzó indicando.

Precisamente, su arribo a la U se materializó tras haber defendido la camiseta de otro rival directo de Colo Colo, la UC. “Estaba la otra parte y apareció la U, que venía de ser campeón de Sudamericana. Iba a jugar Supercopa, Copa Libertadores, premio, auspicios, pero no me llenaba”, agregó Cereceda.

Roberto Cereceda fue más feliz en Colo Colo que en Universidad de Chile.

No logró olvidar a su gran amor en Universidad de Chile

Defendiendo a Colo Colo, el archirrival de la U, el lateral izquierdo consiguió tres títulos del Campeonato Nacional. En cada una de esas celebraciones sí se le llenó la cara de felicidad, pero en los azules no pudo replicarlo. Comparó aquellas situaciones y para él hay una clara razón para tanta diferencia: no la pasaba bien lejos de casa.

“Hay felicidad por todo lo que significa ser campeón, pero no sé por qué mi felicidad no fue la misma”, concluyó el futbolista de 39 años que actualmente milita en San Antonio Unido.

