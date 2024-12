En la Universidad de Chile están hoy en día en una extensa búsqueda de poder encontrar a su nuevo goleador para la temporada 2025, en la que uno de los grandes candidatos que ha asomado ha sido el atacante uruguayo, Octavio Rivero.

Hace unos instantes, el atacante que hoy milita en el Barcelona de Ecuador conversó con el programa ‘Quiero Fútbol’ de Sports 890, en la que habló sobre el interés de la Universidad de Chile en poder contar con él, en la que dio detalles de esto.

“Algo me comentó mi representante, yo ahora estoy de vacaciones, no estoy muy al tanto de esto, si me comentó que había esa posibilidad, quedó de hablar con la gente de Barcelona, no sé en que va a quedar, yo tengo un año y medio más de contrato y veremos que pasa de acá al futuro”, partió indicando Rivero.

En esa misma línea, el goleador uruguayo habló de la chance de volver al fútbol chileno, algo que lo ilusiona y que se encuentra más que orgulloso que desde la Universidad de Chile tengan el gran deseo de poder contar con sus servicios.

Rivero habló de su futuro | Foto: Instagram

“Puede ser en algún momento, claro que sí, el interés de la U a uno lo llena de alegría, es un club muy importante a nivel de América, eso es algo que a uno le ilusiona y le gusta mucho por lo que significa”, declaró.

Finalmente, Rivero dejó en claro que aún mantiene contrato con el club ecuatoriano y que en las próximas semanas verá que sucederá con su futuro, en la que no cierra las puertas de cambiar de rumbos y vestir la camiseta azul para el 2025.

“Yo tengo un año y medio más de contrato, espero que el año que viene puedan cambiar muchas cosas para lograr algo importante, que el club así lo exige y veremos que sucede de aquí al futuro. Para mí es un orgullo que se hable de mí, ojalá que salga lo mejor que tenga que pasar y ahí vemos como seguimos”, finalizó.