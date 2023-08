Universidad de Chile tuvo un arranque considerablemente mejor que el año pasado, pero en las últimas fechas el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se ha ido quedando y las críticas comenzaron a salir a flote.

Los hinchas azules se comienzan a preocupar por el rendimiento del equipo y del bajón futbolístico que han tenido Darío Osorio y Lucas Assadi, quienes están considerados como los jugadores con más proyección del Romántico Viajero.

Assadi y Osorio irrumpieron en la última temporada del Campeonato Nacional | Foto: Universidad de Chile

Fue en su rol de comentarista deportivo que Patricio Yáñez llamó la atención de los auditores del programa Puntapié Inicial en Deportes en Agricultura con con unas polémicas palabras en contra los dos canteranos del cuadro bullanguero.

“Considerar en la U en el funcionamiento en lo que pretende hacer Mauricio Pellegrino lo de Assadi y Osorio ya me parece que insistió en la idea de que eran jugadores que tenían que rendir y jugar, pero ya les ha dado cierta sintonía en espacios donde ellos mejor juegan y no pasa nada es porque sencillamente no aportan nada a la U”, partió diciendo el ex delantero de la Selección Chilena.

Agregando que “pueden tener chispazos, pero yo desligo después de tantos partidos la responsabilidad de Mauricio Pellegrino”.

“A esta altura de las necesidades que tiene la U, ya chao hay que descartarlos porque no te van a entregar mucho más salvo en un partido que puedan tener alguna pincelada de crack que son. Pellegrino debe insistir con otros jugadores e ir por lo colectivo por sobre estos chicos…Chao estos chicos y el pragmatismo que sea más sólido”, remató.