El ex jugador de la U y la Selección Chilena le dio dedito para arriba al debut de Antonio Díaz con la camiseta de los azules.

El partido entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar no solo sirvió para sellar la clasificación de los azules a la gran final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile, sino que para ver también el debut de Antonio Díaz con la camiseta de los azules.

El ex jugador de O’Higgins de Rancagua tuvo su primera aparición con la camiseta del Romántico Viajero y no defraudó. Díaz dejó buenas sensaciones en un puesto donde los azules venían utilizando con regularidad a Marcelo Morales.

Díaz le pone presión a Morales, según Yáñez. | Foto: Photosport

Uno que le subió el pelo al debut del ex rancagüino en el cuadro azul fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura aseguró que la actuación de Díaz le pondrá una presión extra a Morales, quien ayer no fue ni citado.

“Ayer el chico ex O’Higgins cumplió, anduvo bien para lo que fue el partido. No sintió la camiseta para nada”, fueron las palabras del ex jugador del cuadro azul y gloria de la Selección Chilena sobre el debut de Antonio Díaz.

¿Le ganará la pulseada a Marcelo Morales? Si bien recién va un partido, Díaz fue bien valorado por los hinchas. Estos últimos aún están sorprendidos con la decisión de Gustavo Álvarez de haber marginado por completo a una de las joyas que tiene la cantera de Universidad de Chile.

Cobresal vs. Universidad de Chile, día y hora

Este domingo 21 de julio a las 3 de la tarde de Chile continental, Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio El Cobre de El Salvador para defender su liderato por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2024 ante Cobresal.