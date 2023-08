El fútbol chileno se prepara para lo que será su máximo partido, en la que Universidad de Chile y Colo Colo se verán las caras en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en un duelo clave para ambos equipos.

Sobre la importancia de este partido para ambos, el ex jugador de ambas escuadras, Patricio Yáñez, desglosó en el programa ‘Equipo F’ de ESPN lo fulminante que puede ser este duelo, en la que puede dejar un importante damnificado, tratándose del DT de la U, Mauricio Pellegrino.

“Es un partido demasiado importante, que puede generar la salida del técnico de la U. Cuando tu sostiene a un técnico, que era la idea, lo sostienes hasta fin de año, después de mucho tiempo, pero esto ya no es una racha, es una tendencia peligrosa”, comenzó señalando Yáñez.

Ante el escenario inédito del Estadio Santa Laura, el ‘Pato’ encendió todas las alarmas ante un posible desastre en el desarrollo del compromiso, en la que teme de que acciones que se vivieron en el Clásico Universitario entre la U y la UC vuelvan a ocurrir.

Universidad de Chile y Colo Colo se verán las caras este fin de semana | Foto: Photosport

“Con público y en el Estadio Santa Laura puede ser una verdad complicada, hay ciertas señales, yo no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero el partido inclusive no podría terminar, despendiendo si el resultado favorece a Colo Colo y si la U no tiene respuestas futbolísticas”, detalló.

Finalmente, Yáñez espera que este Superclásico sea intenso y entretenido, dejando en el olvido lo que han sido los anteriores clásicos del fútbol chileno, los cuales ha categorizado como poco atractivos.

“Podría ser una cuestión demasiado importante. Los clásicos últimamente no han sido para nada buenos e incluyo también a la Universidad Católica”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.

¿Cuál fue el resultado en el último Superclásico del Fútbol Chileno?

Colo Colo y Universidad de Chile igualaron sin tantos en el último Superclásico del fútbol chileno disputado en el Estadio Monumental