Waldo Ponce blinda a Mauricio Pellegrino pase lo que pase en el Superclásico: "No es una solución sacarlo, queda poco tiempo"

Universidad de Chile recibe este sábado en el estadio Santa Laura a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico en un partido que se ve cuesta arriba como vienen los azules jugando y las varias derrotas que colecciona esta segunda rueda.

Bolavip conversa con Waldo Ponce, el que consultado respecto a si la U debe corregir la defensa, asegura que no todo pasa por la última línea.

“Yo me baso en el colectivo, más para ganar un clásico, no puedo pensar sólo en una parte del equipo, pero si me preguntas por la defensa creo que cuando mejor se vio, fue con línea de tres”, indica.

Agregando que “debe mejorar en lo colectivo, creación de juego para las ocasiones de gol, porque ahí están al debe hace rato”.

Waldo Ponce cree que la U debe salir a ganar, que nadie sale a empatar

Respecto a si la falta de Matías Zaldivia es la causante del desorden defensivo de la U, Waldini cree que “ha coincidido con su ausencia por su buen rendimiento”.

“No es una solución sacar a Mauricio Pellegrino”

Ponce cree además que pase lo que pase en Plaza Chacabuco, Pellegrino debe seguir al mando de la U.

“Yo siento que no es una solución sacar al técnico, queda poco tiempo, pero siempre el fútbol da oportunidades y esta es una tremenda, un clásico con tu gente y a estadio lleno”, afirmó.

Respecto a si un empate le sirve a los azules, el ex central asegura que “independiente de los momentos, los clásicos son partidos aparte, son diferentes a todos y uno entra a ganar, nadie entra a empatar y así lo deben sentir los jugadores”.