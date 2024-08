El histórico ex jugador no se hace drama y explica por qué aún no se convence con las buenas actuaciones de Leandro Fernández.

Universidad de Chile no tuvo mayor problema para deshacerse de Unión Española el martes pasado, cuadro al cual superó por 2-0 con un gol de Israel Poblete en el primer tiempo y uno de Leandro Fernández en la segunda fracción.

Es precisamente el jugador trasandino el que ha tenido un segundo aire en este segundo semestre, toda vez que arrancó con dudas que se acrecentaron después del discreto Superclásico contra Colo Colo hace un par de semanas.

Yáñez no se convence con Lea Fernández. | Foto: Photosport

Si bien ahora el jugador goza de un buen pasar, no es suficiente para Patricio Yáñez, quien en ESPN Chile explicó por qué todavía no se convence con el ex Independiente: “A mí me deja más dudas porque no apareció en el partido con Colo Colo. Ahí no tuvo carácter, pero él en particular siempre está conectado con la importancia del partido”, dijo.

Yáñez simplemente no le perdona a Leandro Fernández el Superclásico y es el motivo principal por el cual todavía no le da la derecha: “Uno puede jugar bien, mal o no tener acierto, pero en ese partido fue muy distante de lo que hace habitualmente en Universidad de Chile”, complementó.

Lo cierto es que el jugador trasandino es un jugador inamovible en el once de Universidad de Chile y, pese a que tiene desaciertos, es fundamental en el ataque de los azules que los tiene en la punta del Campeonato Nacional 2024 mirando a todos para abajo.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile volverá a la acción en el Campeonato Nacional 2024 este sábado 31 de agosto cuando, a las 3 de la tarde, tenga que visitar a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.